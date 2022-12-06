الامارات | للتاريخ.. تفاصيل الإنجاز المغربي الأفضل في تاريخ مشاركات العرب بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 ديسمبر 2022

بلغ المنتخب المغربي لكرة القدم الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على إسبانيا بطلة العالم قبل 12 عاما 3-صفر بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وفي ما يلي تفاصيل المباراة التاريخية الأفضل في تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم:

المباراة: المغرب - إسبانيا بركلات الترجيح 3-صفر (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر)

الملعب: المدينة التعليمية في الدوحة

الجمهور: 44667 متفرجًا

الدور ثمن النهائي

الحكم: الأرجنتيني فرناندو راباليني

- ركلات الترجيح:

المغرب:

سجل: عبد الحميد صابيري، حكيم زياش، أشرف حكيمي

أهدر: بدر بانون

إسبانيا:

أهدر: بابلو سارابيا، كارلوس سولير، سيرجيو بوسكيتس

- الإنذارات:

المغرب: رومان سايس (90)

إسبانيا: أيمريك لابورت (76)

- التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد (جواد الياميق، 84)، نصير مزراوي (يحيى عطية الله، 82) - سفيان أمرابط، سليم أملاح (عبد الحميد صابيري، 82)، عز الدين أوناحي (بدر بانون، 120)، حكيم زياش - سفيان بوفال (عبد الصمد الزلزولي، 65)، يوسف النصيري (وليد شديرة، 82).

المدرب: وليد الركراكي

إسبانيا: أوناي سيمون - ماركوس يورنتي، رودري، أيميريك لابورت، جوردي ألبا (أليخاندرو بالدي، 98) - سيرجيو بوسكيتس - غافي (كارلوس سولير، 63)، بيدري - فيران توريس (نيكو وليامس، 75، بابلو سارابيا، 118)، ماركو أسنسيو (ألفارو موراتا، 63)، داني أولمو (أنسو فاتي، 98).

المدرب: لويس إنريكي