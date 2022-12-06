سرقات وقتل وفضائح في بطولات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت بطولات كأس العالم خلال مسيرتها التي تقارب 90 عاما، الكثير من الحقائق والحوادث الغربية، وقفنا على بعضها في رصد سريع

ـ فـي ربـع نهائيـات بطولـة 1958 لـم تحـرز المنتخبـات الاربعة المغلوبـة فـي هـذا الدور، وهـي ويلـز ويوغوسلافيا وأيرلندا الشـمالية والاتحاد السـوفييتي، أي أهـداف على الإطلاق ضـد منافسـيها خلال مبارياتهـا.

- تأهل منتخب الهند إلى بطولة كأس العالم عام 1950 المقامة في البرازيل ولكنه اضطر إلى الانسحاب من المنافسـة لدواعـي مالية، حيـث يتطلـب الاتحاد الدولـي لكـرة القـدم ارتـداء جميع اللاعبين للأحذية خلال المباريات وقد اعتاد اللاعبون في المنتخب الهندي على اللعب حفاة.

ـ تعـد بطولـة كأس العالـم 2014 أحـد أكبـر الأحداث الرياضيـة في العالم، حيث شـاهدها حوالـي 2.3 مليـارات شـخص ،وهو مـا يعـادل نصـف سـكان العالم!

ـ سـاهمت ضربـة رأس زين الديـن زيدان خلال بطولة كأس العالـم 2006 للاعب الإيطالي ماركـو ماتيـرازي فـي إلهـام أغنيـة شـهيرة «كـو دو بـول»، والتي تعنـي «النطحة»

ـ تخفيـض عقوبـة الايقاف التـي طبقـت علـى اللاعب الايطالي باولـو روسـي خلال فضيحة توتونيرو المتعلقة بالتلاعب بالنتائج في دوري الدرجـة الأولى والثانيـة فـي إيطاليـا فـي عام 1980 من 3 سنوات الى سنتين، حيث استدعي روسـي للمشـاركة فـي كأس العالـم 1982 ، وقـاد باولو منتخبـه الى بطولة كأس العالم، حيـث حصلـوا على اللقب لثالـث مرة منذ عام 1938 ،وحصل روسي على لقب هداف البطولة وأفضل العب فـي البطولة.

ـ تنتـج مدينـة سـيالكوت فـي باكسـتان أغلب كـرات القـدم المسـتخدمة فـي المملكـة المتحـدة، وهـي المصنـع لكـرات القـدم المسـتخدمة فـي بطـولات كأس العالم منذ عـام 1982

ـ اغتيـال اللاعب الكولومبي اندريس اسـكوبار بعد مباراة المنتخب الكولومبي ضد المنتخب الأمريكي خلال بطولة عام 1994 عند عودته لكولومبيا، وذلك لتسجيله هدفا غير متعمد فـي مرمـى منتخبـه أدى الـى خروجهـم مـن المنافسـة، حيـث أصيب اللاعب بسـت طلقات نارية، عن كل مرة هتف فيها المعلق بكلمة «جـول» خلال المباراة.

ـ يعتبر كأس العالم الحالي الذي تقدمه الفيفا للمنتخـب الفائز بالبطولة نسـخة عـن الكأس الأصلي الـذي سـرق عـام 1983 ،كمـا تمـت سرقة كأس «جول ريميه» الأصلي قبل بداية بطولة عـام 1966 .

ـ أيسـلندا هي أقل الدول سـكانا مشاركة في كأس العالم، وعدد سكانها 334 ألف نسمة.