مدرب البرازيل: نيمار لا يمكن تعويضه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي أن نيمار لاعب لا يمكن تعويضه؛ لأن قدراته الفنية هي التي تعطي القوة للفريق.

وعاد نيمار للمشاركة مع المنتخب البرازيلي بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأولى للسامبا في مونديال قطر أمام صربيا، وسجل هدفا من ضربة جزاء مساء الاثنين ليسهم في فوز بلاده على كوريا الجنوبية 4 /1 وبلوغ دور الثمانية للمونديال.

وأصبح نيمار على بعد هدف واحد من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بيليه، الذي سجل 77 هدفا للمنتخب البرازيلي.

وقال تيتي بشأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي «إنه المرجع الفني، إنه قائد فني، عندما ينظر الفريق إلى اللاعب، فإنه يدرك أن لديه سلاحا هنا، شخص بإمكانه أن يصنع الفارق».

وأضاف «لكل فرد خصائصه المدهشة، ولكن نيمار هو المحور، الشخص الذي يطور الآخرين».

وبات نيمار ثالث لاعب برازيلي ينجح في هز الشباك في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم، بعد بيليه ورونالدو، إذ نجح في التسجيل خلال نسخ 2014 و2018 و2022.

ويرى سيزار سامبايو مساعد تيتي أن عودة نيمار منحت دفعة ذهنية لزملائه، مضيفا «نيمار بالتأكيد يعطي أفضلية تنافسية، إنه يصنع الفارق داخل الملعب».

وأضاف «إنه قوة قيادية، أود أن أهنئ أعضاء جهازنا الطبي على عملهم».

وتابع «نيمار بجانب قدراته الفنية، يعمل على تحفيز الآخرين، وسعداء بعودته، لقد قدم أداء رائعا، لقد تعافى وبات جاهزا للتحديات الجديدة».

وختم سامبايو بالقول «لقد حقق خطوات مهمة، وفي وجوده بمقدورنا الوصول إلى إمكاناتنا الكاملة».

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكرواتي الجمعة المقبل في دور الثمانية للمونديال.