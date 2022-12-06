شكرا لقرائتكم خبر رحيل مدرب كوريا الجنوبية بعد الهزيمة أمام البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البرتغالي باولو بينتو انتهاء عقده في تدريب منتخب كوريا الجنوبية، وذلك عقب الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي 1 / 4 مساء الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022، لكنه أبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله.

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة التي أقيمت على ملعب استاد «974» «أعتز بالأعوام الأربعة التي قضيتها كمدرب للفريق، الآن يجب علينا التفكير في مستقبل منتخب كوريا الجنوبية وتوجيه أنظارنا له، سأخذ قسطا من الراحة أولا ثم أرى ما سيحدث بعدها».

وأضاف «أعلنت ذلك لرئيس الاتحاد وكذلك للاعبين، هذا القرار اتخذته في سبتمبر الماضي وهو كان مؤكدا ومحسوما بالنسبة لي، الآن ليس أمامي إلا أن أشكر الجميع لأنني نلت شرف أن أكون مديرا فنيا لهذا المنتخب».

وأبقى بينتو الباب مفتوحا بشأن مستقبله، قائلا «هذا اليوم سيكون اليوم الأخير من التعاقد. والآن سنأخذ قسطا من الراحة ونفكر في المستقبل».