شكرا لقرائتكم خبر لوك شاو: منتخب إنجلترا لن يركز على مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لوك شاو، لاعب المنتخب الإنجليزي، أن تركيز فريقه لن ينصب على كيليان مبابي وحده خلال المواجهة أمام فرنسا في دور الثمانية لمونديال قطر.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره السنغالي 3 /صفر في الوقت الذي فازت فيه فرنسا على بولندا 3 1/ ليضرب الفريقان موعدا في دور الثمانية لكأس العالم السبت المقبل.

وأكد شاو أن منتخب الأسود الثلاثة عليه أن يضع في اعتباره أن منتخب فرنسا عامر بالمواهب، وعدم التركيز فقط على مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي سجل خمسة أهداف في مونديال قطر.

وقال شاو «بالطبع بعد أدائه أمام بولندا، سيزداد النقاش حوله، لكننا ندرك أنه لاعب من طراز عالمي».

وأضاف «أعتقد أنه سيكون من السذاجة التركيز عليه فقط، إنهم أبطال العالم لسبب، علينا التركيز عليهم كفريق بالكامل».

وأكد «لديهم لاعبون مذهلون على مستوى جميع الخطوط».