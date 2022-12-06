شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا "الزمالك" يعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك صورة له من تدريبات الفريق الأبيض معلقاً عليها:" أشعر بحالة جيدة" في إشارة منه لجاهزيته الفنية لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام.

ويرغب فيريرا فى تطوير بعض الجوانب الفنية لدونجا، لاسيما أن المدير الفنى أشاد بإمكانيات اللاعب بعدما شارك لأول مرة فى التقسيمة الجماعية للفريق بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى العام فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.