شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يحرس عرين الزمالك فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عواد حارس مرمى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة طلائع الجيش، بعدما جلس على مقاعد البدلاء فى مواجهة المصرى الماضية، وحصل محمد صبحى على الفرصة فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2 / 2 بين الفريقين.

ويفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، إعادة محمد عواد لحراسة عرين الفريق فى مواجهة الطلائع، لما يتمتع به الحارس من خبرات، وبعدما أوفى المدرب بوعده مع محمد صبحى ومنحه فرصة حقيقية للظهور.

تقام مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.