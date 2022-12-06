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البنك الأهلى والمصرى يتعادلان نتيجة ونقاط فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - نتهت المباراة بين فريقى البنك الاهلى و المصرى البورسعدى بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقاسم نقاط بينهم .

وشهدت أحداث المباراة تواضع كبير فى المستوى من قبل لاعبى الفريقين و غياب تام للهجمات الخطيرة من قبل مهاجمى البنك الاهلى و المصرى البورسعيدى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط بينما أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز العاشر بنفس عدد النقاط .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع  .. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو .

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ رزاق سيسيه.

خط الهجوم.. موسي دياوارا .

بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى الذى أعلنه الجهاز الفنى بقيادة طارق سليمان على النحو التالى :

 حراسة المرمى .. محمود جاد .

خط الدفاع .. محمد دبش ، كريم العراقى ، عمرو سعداوى ، عماد الدين بوبكر

خط الوسط .. إيزى إيميكا ، أحمد الشيخ ، فريد شوقى ، حسن على ، إلياس الجلاسى .

الهجوم ..  مروان حمدى .

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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