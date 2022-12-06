شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يبدأ الاستعداد لمواجهة باراجواى فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي، برئاسة إسماعيل الشافعى، الاستعدادات لمواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب البارجواي في كأس ديفيز للبقاء في المجموعة العالمية الثانية .

وعُقدت السبت الماضي، الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للتنس الأرضي، وتم خلالها اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية، وتمت الموافقة على القوائم المالية واعتمادها، بالإضافة إلي اعتماد بدلات انتقال الحكام في لعبة التنس إلى 25%، ابتداء من الموسم الرياضي الجديد.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كل من: حسن العروسي نائب الرئيس الاتحاد، ووليد سامي منصب السكرتير العام، وأمين الصندوق وائل التلباني، وكل من: محمد إبراهيم وأحمد عبده وشيرين السقا وأحمد كمال وحازم شيحة، وسكرتير عام مساعد ومدير العلاقات الدولية مروة عبد الرحمن.