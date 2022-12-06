شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف تفاصيل إصابة مروان حمدي وبوبكر وحسن علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق الأول بالنادي المصري، تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق، مروان حمدي وعماد الدين بوبكر وحسن علي، وأكد طبيب المصري، أن مروان حمدي وعماد الدين بوبكر تعرضا لإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما تعرض حسن علي لإصابة بكدمة شديدة في الركبة.

ومن المقرر أن يخضع ثلاثي المصري لأشعة تشخيصية وفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وتعادل النادي المصري مع البنك الأهلي سلبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

من ناحية أخرى دخل فريق المصري بقيادة طارق سليمان مدرب الفريق، معسمرا مغلقا استعدادا للقاء القادم أمام طلائع الجيش والتي تجمع الفريقين بالجولة السادسة في الدوري.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، و تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.