شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع مباريات الغزل في المحلة قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة أكثر من مباراة لفريق غزل المحلة على أرضه قبل مواجهة الفريقين المقرر لها الخامسة من مساء غداً، الأربعاء، في المحلة بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحاول كوبر تشريح خطة لعب فريق غزل المحلة وهو يلعب على أرضه من أجل التعرّف على مواطن القوة والضعف فيه خاصة وأن المحلة يقدم عروض جيدة هذا الموسم جعلته يحصد 10 نقاط من 4 مباريات.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الاثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد الس