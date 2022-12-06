شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشيش رجال يسافر لليابان للمشاركة فى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لسلاح الشيش رجال لمغادرة مطار القاهرة مساء اليوم، متجهًا إلى دولة اليابان وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم خلال الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الجاري.

من المقرر الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، ودعم عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح اللاعبين قبل السفر وطلب منهم تقديم أفضل أداء يشرف السلاح المصري.

وتأتي مشاركات السلاح المصري في البطولات الخارجية والعالمية من أجل الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 ويأمل الجميع في حصد العديد من الميداليات العالمية.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كلًا من: "علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد حسن، محمد عصام"، بالإضافة إلى عبد الله حرفور ويحيى ماضي الذين سيشاركون على نفقتهم الخاصة، وأخصائي التأهيل الدكتور محمد الجمال.

وأصدر الاتحاد الدولي للسلاح تصنيف لاعبي سلاح الشيش رجال واحتل علاء أبو القاسم المركز الخامس عالميا وجاء محمد حمزة في المركز الثامن، وتشهد مصر تواجد لاعبين في قائمة أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.