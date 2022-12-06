شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم جزيرة الورد فى مؤجلات دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى ، على نظيره جزيرة الورد بنتيجة 37/16 ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023.

فيما يخوض أيضا اليوم فريق الزمالك مواجهة أمام المعادى ضمن المواجهات المؤجلة أيضا.

وأقيمت أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر و شهدت فوز الزمالك بنتيجة 20 / 19 .

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.