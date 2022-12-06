شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على ضم سامسون وفتوح وعبد الغنى ويوسف حسن لقائمة الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ضم البنينى سامسون أكينولا، وأحمد فتوح ومحمد عبد الغنى، ويوسف حسن، لقائمة الفريق التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش.

ويضم فيريرا، سامسون أكينولا بعد استبعاده من المواجهات الماضية بسبب عدم عودة اللاعب فى الموعد المحدد له من بلاده، كما يضم أحمد فتوح ومحمد عبد الغنى ويوسف حسن بعد شفائهم من الإصابة.

وتقام مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.