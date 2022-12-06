شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يحدد موعد تصفيات اختيار منتخب السامبو للمشاركة بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه سيتم إقامة تصفيات لاختيار المنتخب الوطني للسامبو يوم الجمعة المقبلة الموافق 9 ديسمبر في المركز الأوليمبي في المعادي.

وتابع أن عملية اختيار عناصر المنتخب الوطني للسامبو يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري في استاد القاهرة بمشاركة 9 دول عربية.

من جانبه قالت مريم يحيى رئيسة اللجنة العليا للسامبو إن البطولة العربية للسامبو يشارك فيها 9 دول وهم المغرب، موريتانيا، البحرين، سوريا، الجزائر، تونس، السعودية، فلسطين، ومصر الدولة المستضيفة للحدث التي يتنافس فيها نحو 70 لاعب ولاعبة.

وتابعت أنه يتم التجهيز لاستضافة البطولة العربية للسامبو بالشكل اللائق كما هو معهود بتنظيم الأحداث الرياضية داخل الاتحاد والتي تكون على أقصى درجة من التنظيم والدقة.

والسامبو يعد أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى، ونجح المنتخب الوطني للسامبو في تحقيق نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى وسط إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال تلك المنافسات التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مصر حصلت مؤخرا على حق استضافة بطولة العالم للسامبو في نسخة عام 2023 بعد منافسة شرسة من جانب الدول لاستضافة ذلك الحدث الدولي الهام الذي يقام لأول مرة على أرض مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 1500 لاعب ولاعبة على مستوى العالم.