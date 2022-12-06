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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد الشيخ مهاجم فريق البنك الاهلى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الثلاثاء 12 / 6 / 2022 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره فريق البنك الاهلى .
البنك الاهلى و المصرى يتعادلان نتيجة و نقاط فى الدورى الممتاز
نتهت المباراة بين فريقى البنك الاهلى و المصرى البورسعدى بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقاسم نقاط بينهم .