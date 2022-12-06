شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار الدوري الممتاز، ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب في الثالثة إلا الربع من عصر الأربعاء بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

وكان رمضان صبحى مستبعد من مواجهة حرس الحدود الماضية، وجاء السبب لتعرض اللاعب لإصابة بكدمة خفيفة فى القدم.