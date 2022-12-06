شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3 /1 فى إطار الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز والمرتبط للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعة الأولى.

فيما خاض فريق الأهلى لقاء قوى ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمام بتروجت إنتهى لصالح الأحمر بنتيجة 3/0 .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.