اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الثلاثاء 12 / 6 / 2022 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر البطولة حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره فريق البنك الاهلى .

البنك الاهلى و المصرى يتعادلان نتيجة و نقاط فى الدورى الممتاز

نتهت المباراة بين فريقى البنك الاهلى و المصرى البورسعدى بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقاسم نقاط بينهم .

البنك الاهلى و المصرى يتعادلان نتيجة و نقاط فى الدورى الممتاز

 

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز 
Capture
 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا