شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن غياب هذا الرباعي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور مجدي باز، قائمة المصابين التي ستغيب عن المواجهة القادمة أمام سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على سيراميكا مساء الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي فى سادس جولات المسابقة المحلية.

حيث يعاني أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق بكدمة فى وجه القدم والتى تعرض لها فى المباراة السابقة ضد سموحه، فى حين أصيب التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للدراويش بمزق خفيف فى العضلة الضامة خلال التدريبات الجماعية.

وأصيب كريم عرفات الظهير الأيمن للإسماعيلى بكسر فى اليد، بينما تعرض محمود الشبراوي صانع الألعاب لنزلة برد حادة منعته من المشاركة فى التدريبات الأخيرة.