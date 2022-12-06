شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يصل القاهرة استعدادًا للعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، إلى القاهرة، قادمًا من تونس، بعدما ودع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم من دور المجموعات.

وعاد اليوم، الثلاثاء، سيف الجزيرى إلى القاهرة، استعدادًا للانضمام لتدريبات الزمالك عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدًا الأربعاء، فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى، المقرر إقامتها على ملعب الكلية الحربية.

ولم يعود سيف الجزيرى إلى القاهرة عقب توديع نسور قرطاج بطولة كأس العالم المقامة فى قطر، بل حصل على أجازة قضاها فى بلاده، قبل العودة اليوم، لاسيما وإنه كان من المقرر عودته أمس الاثنين إلا إنه لم يعود فى الموعد المحدد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.