شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان بعد التعادل مع المصري : فريق البنك الأهلي يفتقد عناصر مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حلمى طولان المدير الفني لفريق البنك الاهلى عقب التعادل مع المصرى البورسعيدى قائلا " راضي عن نتيجة التعادل في مباراة اليوم أمام فريق المصري المحترم ووسط جماهيره المتحمسة و بشكر لاعبي الفريق علي الالتزام بالانضباط التكتيكي داخل الملعب معظم أوقات المباراة و قدمنا أداء متميز في شوط المباراة الثاني وأهدرنا فرصتين مؤكدتين أمام المرمي " .

وأوضح حلمى طولان خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة قائلا " الاستحواذ علي الكرة ليس ضروريا ولكن المهم ان يكون الفريق له فاعلية علي مرمي المنافس و أفتقدنا عناصر مهمة اليوم ولكني أثق في جميع اللاعبين و مسؤولية قيادة فريق البنك الأهلي فنيا شرف كبير وأسعي لتحقيق نجاحات خلال الفترة المقبلة ".

وأنتهت المباراة بين فريقى البنك الاهلى و المصرى البورسعدى بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقاسم نقاط بينهم .

وشهدت أحداث المباراة تواضع كبير فى المستوى من قبل لاعبى الفريقين و غياب تام للهجمات الخطيرة من قبل مهاجمى البنك الاهلى و المصرى البورسعيدى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط بينما أحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز العاشر بنفس عدد النقاط .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو .

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ رزاق سيسيه.

خط الهجوم.. موسي دياوارا .

بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى الذى أعلنه الجهاز الفنى بقيادة طارق سليمان على النحو التالى :

حراسة المرمى .. محمود جاد .

خط الدفاع .. محمد دبش ، كريم العراقى ، عمرو سعداوى ، عماد الدين بوبكر .

خط الوسط .. إيزى إيميكا ، أحمد الشيخ ، فريد شوقى ، حسن على ، إلياس الجلاسى .

الهجوم .. مروان حمدى .