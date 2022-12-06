شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى يحصد جائزة رجل مباراة البنك الاهلى والمصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد فتحى لاعب خط وسط فريق البنك الاهلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى منذ قليل على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وانتهت المباراة بين فريقى البنك الاهلى و المصرى البورسعدى بالتعادل السلبى في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقاسما نقاط المباراة بينهما .

وشهدت أحداث المباراة تواضعا كبيرا فى المستوى من قبل لاعبى الفريقين وغياب تام للهجمات الخطيرة من قبل مهاجمى البنك الاهلى والمصرى البورسعيدى .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط بينما احتل فريق المصرى البورسعيدى المركز العاشر بنفس عدد النقاط .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو .

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ رزاق سيسيه.

خط الهجوم.. موسي دياوارا .

بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى الذى أعلنه الجهاز الفنى بقيادة طارق سليمان على النحو التالى :

حراسة المرمى .. محمود جاد .

خط الدفاع .. محمد دبش ، كريم العراقى ، عمرو سعداوى ، عماد الدين بوبكر .

خط الوسط .. إيزى إيميكا ، أحمد الشيخ ، فريد شوقى ، حسن على ، إلياس الجلاسى .

الهجوم .. مروان حمدى