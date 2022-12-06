شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب سويسرا بـ"الساعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على منتخب سويسرا الذى يشارك حاليا فى بطولة كأس العالم بقطر، منتخب "الساعات" حيث تشتهر سويسرا بصناعة الساعات التي تشير إلى الدقة والانضباط، وهو ما يتميز به لاعبو المنتخب السويسرى.

وسيكون استاد "لوسيل" مسرحا لمباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبى البرتغال وسويسرا، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية والمستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.