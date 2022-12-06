شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية منتخب سويسرا بـ"الساعات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطلق على منتخب سويسرا الذى يشارك حاليا فى بطولة كأس العالم بقطر، منتخب "الساعات" حيث تشتهر سويسرا بصناعة الساعات التي تشير إلى الدقة والانضباط، وهو ما يتميز به لاعبو المنتخب السويسرى.
وسيكون استاد "لوسيل" مسرحا لمباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبى البرتغال وسويسرا، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية والمستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بست نقاط، من فوزين على حساب أوروجواي وغانا، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.
أما منتخب سويسرا فتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط، من الفوز على صربيا والكاميرون، لكنه خسر أمام البرازيل، ليحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف "السامبا.
ويتسلح منتخب البرتغال بالقائد المخضرم كريستيانو رونالدو، والذي يحتاج لهدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات التهديف بين لاعبي البرتغال في كأس العالم والمسجل باسم الراحل أيزيبيو الذي أحرز تسعة أهداف في نسخة البطولة في 1966 في إنجلترا وهي النسخة الوحيدة التي شارك فيها.
وفي 25 مواجهة سابقة بين الفريقين فازت سويسرا 11 مرة بينما فازت البرتغال في 9 مواجهات، وانتهت خمس مباريات بالتعادل، في دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي فازت البرتغال 4-1 في لشبونة بينما فازت سويسرا 1-0 في جنيف.