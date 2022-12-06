«بي إن سبورت» أعلنت عدم إذاعتها.. كيف تشاهد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم مجانًا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عدم نقل مباراة إسبانيا والمغرب ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر ان يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "المدينة التعليمية".

وسيلتقي الفائز من مواجهة "أسود الأطلسي" و"الماتادور" مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، والمقرر لها مساء اليوم ايضاً في تمام التاسعة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فقد أعلنت قناة "الهوية" اليمنية Al HAWYAH TV المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، نقل مباراة المغرب وإسبانيا مجانا.

تردد قناة الهوية اليمنية Al HAWYAH TV

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 11096

معامل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

كما توجد هناك قنوات مفتوحة أخرى عبر 4 أقمار مختلفة أعلنت نقل المباراة وهي:

القمر: استرا 4 شرقا

القناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً

القناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

قناة ORTB

تردد : 11900

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً

القناة: trt1

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000

هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500