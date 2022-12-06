«بي إن سبورت» أعلنت عدم إذاعتها.. كيف تشاهد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم مجانًا؟

الشارقة - اميمة ياسر -
أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عدم نقل مباراة إسبانيا والمغرب ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.
ومن المقرر ان يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "المدينة التعليمية".
وسيلتقي الفائز من مواجهة "أسود الأطلسي" و"الماتادور" مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، والمقرر لها مساء اليوم ايضاً في تمام التاسعة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فقد أعلنت قناة "الهوية" اليمنية Al HAWYAH TV المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، نقل مباراة المغرب وإسبانيا مجانا.
تردد قناة الهوية اليمنية Al HAWYAH TV
القمر الصناعى: نايل سات
التردد: 11096
معامل ترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي (H)
كما توجد هناك قنوات مفتوحة أخرى عبر 4 أقمار مختلفة أعلنت نقل المباراة وهي:
القمر: استرا 4 شرقا
القناة: RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000
القمر: يوتلسات 9 شرقاً
القناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500
قناة ORTB
تردد : 11900
الاستقطاب:أفقي
معدل الترميز:27500
القمر: تركسات 42 شرقاً
القناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:30000
هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً
قناة rai 1
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500