بعد اعتداءه على مشجع جزائري.. هل يعتقل صامويل إيتو في قطر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف "اليوتيوبر" الجزائري سعيد ماموني، الذي تعرض للاعتداء من قبل صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عقب انتهاء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر، أنه تقدم بشكوى ضد نجم برشلونة السابق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم منتخب الكاميرون السابق وهو يركل "اليوتيوبر" الجزائري في وجهه ويسقطه أرضا، وذلك بعد مناوشات بينهما خارج "ملعب 974"، عقب انتهاء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين.

وفي فيديو متداول على السوشيال ميديا، قال ماموني إن إيتو حطم الكاميرا الخاصة به تماما، مشدداً على أن رئيس الاتحاد الكاميروني، قام بتوجيه ضربات قوية له على مستوى الوجه والصدر.

وأشار اليوتيوبر الجزائري إلى أنه توجه لمركز الشرطة مباشرة بعد واقعة الاعتداء عليه، وتقدم بشكوى ضد إيتو، مطالباً الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل إيتو.

وأكد سعيد ماموني أن قطر دولة قانون وأنه يثق في السلطات القطرية لكي تنصفه وتأخذ له حقه.

وحتى الآن لم تصدر الشرطة القطرية أي بيان أو تعليق حول هذه الواقعة.