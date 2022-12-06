شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تصل القاهرة متوجة بميداليات البطولة الأفريقية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد انتهاء المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية، والتي أقيمت بجنوب أفريقيا، واختتمت أمس الأثنين.

واعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

ومن أبرز اللاعبين ممن توجوا بالذهبيات كلا من فريال أشرف، ويوسف عماد وطه طارق ومنة شعبان، وأحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.

ضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كل من: مريم أحمد وجنا حازم وملك ناجي وزين الدين محمد وعبد الله علي ومحمد أشرف وكريم محمد وعمر أحمد وجنى خميس وجنة محمود وآية إبراهيم ورحمة محمد وفرح أحمد ومحمود محمد ومحمد هاني وأحمد سامح ومحمود عبد العزيز ويوسف هاني وعمر أشرف ونورهان محمد وريم أحمد وأحلام حمدي ودهب ياقوت وفريال أشرف ومنه شعبان وحبيبة ماجد وكريم وليد وكريم محمد وأحمد أيمن وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق ومحمد أحمد وعبد الله هشام.