شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كمال: اللاعبات قدمن مستويات مميزة خلال معسكر منتخب النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية رضاه عن المستويات التي ظهرت عليها اللاعبات، خلال المعسكر المفتوح الجاري حاليًا.

وانطلق أمس الاثنين معسكر تدريبي المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية، على ملعب الشرطة بالعباسية، وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للكرة النسائية.

وأضاف كمال أن المعسكر منح فرصة للعديد من اللاعبات لإظهار قدرتهن على دعم صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ولعب دور فعال خلال المنافسات المنتظر خوضها في المستقبل.

وضم الجهاز الفني 28 لاعبة هن بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت، شروق السيد وسلوى منصور.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إلى جانب محمد كمال كلًا من إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية، سالم عاطف محلل الأداء، إيمان كمال طبيب المنتخب، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، راما جويلي المدير الإداري وسونيا سيد إداري المنتخب.