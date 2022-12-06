شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كلاتنبرج عن ركلة جزاء الأهلى والهدف الملغى لطلائع الجيش؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للإنجليزى مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام لشرح الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى المصرى، ومن بينها مباراة الأهلى وطلائع الجيش.

من ناحية أخرى، أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين والمتخلفين عن الاختبارات التي جرت في بداية الموسم فى استاد نادى الترسانة بميت عقبة.

وشارك في اختبارات الإعادة 50 حكما ومساعدا ومحكمة، نجحوا جميعا باستثناء حكم مساعد ومحكمة، وأبرز الناجحين فى الاختبارات الثنائي طارق سامي حكم الراية وحكم كرة الصالات محمد حسن.. وأشرف على الاختبارات أحمد أبو العلا سكرتير اللجنة الرئيسية.

في سياق متصل، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

وفي الوقت ذاته، تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.