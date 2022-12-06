7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،طاهر محمد طاهر يبدأ التأهيل للتعافى من جزع الرباط الداخلى للركبة، إيقاف ناصر منسى لاعب البنك الأهلى مباراة واحدة بعد طرده أمام إنبى .

طاهر محمد طاهر يبدأ التأهيل للتعافى من جزع الرباط الداخلى للركبة

يبدأ، اليوم الثلاثاء، طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة على هامش مران المارد

الأحمر استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد الأربعاء على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

تواجد الحكمان المصريان محمد عادل ومحمود عاشور فى قائمة الحكام النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 التي ستقام في الجزائر، حيث يتواجد الأول فى البطولة كحكم ساحة بينما تم اختيار الثانى كحكم لتقنية الفيديو.

كولر يفاضل بين شادى حسين وحسام حسن لقيادة هجوم الأهلى أمام المحلة

يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى شادى حسين وحسام حسن مهاجما الفريق لاختيار أحدهما ليقود هجوم المارد الأحمر فى مباراة غزل المحلة بالدورى.

السفيرة المصرية بأوزبكستان تحتفى ببعثة السلاح بعد إنجاز كأس العالم

احتفلت السفيرة المصرية بأوزبكستان أميرة فهمي بأعضاء البعثة المصرية لمنتخب سلاح سيف المبارزة عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم وحصاد ميدالية فردية وميدالية جماعية.

تزايدت فرص أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في المشاركة أساسياً مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إصابة زميله بالفريق طاهر محمد طاهر الذي كان يتقاسم معه المشاركة في مركز الجناح الأيسر بالقلعة الحمراء.