شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى "عاشر" ناد يقوده حلمى طولان بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض حلمى طولان تجربة جديدة حينما يقود البنك الأهلي أمام النادي المصري اليوم في الدوري الممتاز، بعدما تم تعيينه خلفا لخالد جلال.

ويعتبر البنك الأهلي النادي العاشر الذي يقوده طولان في الأندية المصري حيث سبق له تدريب كلا من (سموحة 3 مرات، الزمالك مرتين، الطلائع مرتين، حرس الحدود مرتين، بتروجت، الشرطة، المصرية للاتصالات، الاتحاد السكندري، المصري، إنبي".

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حيث يلتقي فريق البنك الأهلى في تمام الساعة الثالثة إلا الربع من عصر اليوم الثلاثاء فريق المصري البورسعيدي.

مباراة اليوم تقام على أرض استاد السويس الجديد يتوقع أن يخوضها البنك الأهلي بكل قوة خاصة أنها الأولى بهد تولي حلمي طولان مهمة تدريب الفريق بعد رحيل خالد جلال.

ودعا طولان لتحفيز اللاعبين لخوض مباراة اليوم بأكبر قدر من الجدية مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويفتقد فريق البنك الأهلي جهود كل من ناصر منسي ومحمود الجزار للإيقاف ومحمود الزنفلي وأحمد توفيق للإصابة.

وكان خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى السابق قد رحل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام إنبى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ، و تم تعيين حلمى طولان على رأس القيادة الفنية خلفا له .. حقق جلال نجاحات فى مباريات وأخفق فى مواجهات أخرى .