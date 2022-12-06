شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف آخر الاستعدادات لمباراة المحلة ويعلّق: التركيز 100%.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك ، صوراً لمران الفريق الأخير الذي سبق سفر المارد الأحمر إلى كفر الشيخ اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

واختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ قبل السفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريق غزل المحلة المقرر لها الخامسة من مساء غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.