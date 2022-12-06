شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته بالتتش قبل التحرك إلى كفر الشيخ استعداداً للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم ، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريق غزل المحلة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

وأدى الفريق مرانه الصباحي اليوم، قبل أن يستقل الحافلة عقب انتهاء التدريبات متجها إلى محافظة كفر الشيخ للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.