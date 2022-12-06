شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المصرى والبنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى و البنك الاهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وظهر لاعبى الفريقين في الشوط الأول بمستوى متواضع وغياب للهجمات من قبل اللاعبين .

ويخوض فريق البنك الاهلى بقيادة حلمى طولان المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل .

خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو .

خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ رزاق سيسيه.

خط الهجوم.. موسي دياوارا .

بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى الذى أعلنه الجهاز الفنى بقيادة طارق سليمان على النحو التالى :

حراسة المرمى .. محمود جاد .

خط الدفاع .. محمد دبش ، كريم العراقى ، عمرو سعداوى ، عماد الدين بوبكر .

خط الوسط .. إيزى إيميكا ، أحمد الشيخ ، فريد شوقى ، حسن على ، إلياس الجلاسى .

الهجوم .. مروان حمدى .