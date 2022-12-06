شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يخوض 3 مواجهات ودية أمام الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية 3 مواجهات ودية أمام نظيره الكويتي، في إطار خطة الإعداد لخوض منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم للكرة الشاطئية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلال وصافة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت منافساتها في شهر أكتوبر الماضي.

وقرر مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية اختيار قائمة تضم كلًا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي لبانة، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبد النبي، أحمد الشحات، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، حسام باولو، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي، كريم سيد وأحمد إيشا.

وينتظم منتخب مصر للكرة الشاطئية في معسكر مغلق بالأسكندرية في الفترة من 20 إلى 30 الشهر الجاري، لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل المناسب، سعيًا لاستمرار النتائج الطيبة في الكرة الشاطئية المصرية، تحت قيادة الجهاز الفني الحالي والذي يضم إلى جانب مصطفى لطفي كلًا من المدرب العام أحمد أبو سريع، مدرب حراس المرمى محمد فوزي، رئيس الجهاز الطبي هاجد هاني وعباس حسانين مدلك المنتخب.