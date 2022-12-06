شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة.. اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة شروط وجزاءات الجماهير في بطولتي الممتاز أ رجال وسيدات موسم 2022/2023.

وجاءت اللائحة كالتالي:





الشروط العامةيسمح بدخول الجمهور في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية والتي تستوجب الالتزام بالشروط التالية:

• التعاقد مع شركة أمن معتمدة لتأمين المباريات بموافقة الجهات الأمنية.

• التعاقد مع شركة تذكرتي لدخول المباريات.

• النادي المقام على ملعبه المباراة مسئول مسئولية كاملة عن تأمين المباراة.

• عدم حمل لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو أي نوع من اللافتات التي من شآنها ان تحرض على العنف.

• التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.

• لا يعتد الا بقرار حكم المباراة والمراقب ان وجد باعتبارهما المسؤلان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.

حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول ٢٥ فرد لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

3- عدم السماح بدخول جماهير الفريقين.

الجزاءات التي توقع في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية

1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزاً والفريق المضيف مهزومًا.

2- توقيع غرامة مالية وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة من ٢٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ جنيهًا.

3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

حالة الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول ٢٥ فرد لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي و النشاط الرياضي.

3- تحديد العدد المسموح بدخوله طبقًا لما تقرره الجهات الأمنية.



الجزاءات التي توقع نتيجة خروج الجماهير عن السلوك الرياضي

1- تحذير المدير الفني للفريق.

2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.

3- في حالة التكرار مرة أخرى يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.

4- في حال عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة ويعتبر الفريق صاحب الجماهير الخارجة عن السلوك الرياضي مهزومًا.

5- توقيع غرامة من ٢٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ على النادي وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.

6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات عن طريق تذكرتي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات للعرض على مجلس الإدارة لتحديد العدد.

8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات لمجلس الإدارة لتحديد العدد.

9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ احدى او كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود (٥ و٦ و٧ و٨).