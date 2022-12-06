شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابة طاهر محمد طاهر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي استعادة بعض لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتظم أكثر من لاعب فى التدريبات الجماعية تلقى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق طعنة جديدة حيث داهمته الإصابة قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية.

س: ماهى إصابة طاهر محمد طاهر ؟

ج: قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

س: ماهى مدة غياب طاهر محمد طاهر عن الاهلى؟

ج: طاهر محمد طاهر سيغيب عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية.

س: ماذا قدم طاهر محمد طاهر مع الاهلى قبل الإصابة ؟

ج: إجمالا شارك طاهر محمد طاهر مع الاهلى في 82 مباراة بإجمالى 4398 دقيقة بكل البطولات سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 9 أهداف وتلقى 10 كروت صفراء وحصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة ، وتوج طاهر مع المارد الأحمر على دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرة وكأس السوبر الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.

س: ما هى الإصابات والغيابات التى ضربت صفوف الأهلى؟

ج: افتقد الأهلي أكثر من لاعب خلال المباريات الماضية لأسباب مختلفة، فقد غاب محمد عبد المنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف وعمار حمدى للإصابة، وعلى معلول لتواجده مع منتخب بلاده فى مونديال قطر قبل أن يعود وينتظم في التدريبات.

س: متى تقام مباراة الأهلى وغزل المحلة؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء غداً الاربعاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.