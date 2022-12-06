شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد أول ميدالية فى بطولة العالم للكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد المنتخب الوطني للووشو كونغ فو أول ميدالية في بطولة العالم المقامة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا خلال الفترة من 2 – 11 ديسمبر 2022 بمُشارَكة منتخبات أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم .

وتوج البطل المصري علي عصام بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم في أسلوب التايجي بعد منافسة قوية.

وتشارك مصر في بطولة العالم للكونغ فو بعثة مكونة من 18 لاعب ولاعبة يخوضون منافسات الأساليب والساندا في بطولة العالم التي تشهد مشاركة 90 دولة بنحو 1800 لاعب ولاعبة.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعب ولاعبة شباب الساندا ضمت كل من : محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئين الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي.

وضمت قائمة ناشئات الساندا : ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد ، أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.

وحضر رئيس جمهورية إندونيسيا افتتاح بطولة العالم للكونغ فو المقامة في جاكرتا مشيدا بالحفل ومرحبا بضيوف دول العالم وعلى رأسهم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والذي يقوم بمهام مدير البطولة الذي ينوب عن زونجين، رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وزير الرياضة الصيني، رئيس اللجنة الأولمبية الصينية.

وأكد جوكو ويدود رئيس جمهورية إندونيسيا على ثقته في نجاح البطولة المقامة على أرض بلاده مؤكدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق ذلك.

ومن جانبه قدم شريف مصطفى، الشكر والتقدير إلى رئيس دولة إندونيسيا لحضوره حفل افتتاح بطولة العالم للووشو كونغ فو متعهدا ببذل كافة الجهد لظهور البطولة بالشكل المميز والمرجو والمعهود من بطولات الاتحاد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أعلن اختيار شريف مصطفى، لإدارة بطولة العالم ورئاسة لجنة الجوري «الحكام» نظرا لما يمتلكه من خبرات فنية تؤهله لإدارة تلك المهمة بنجاح.