شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام معسكر منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا، في إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، التي تنطلق في شهر فبراير المقبل بالأراضي التونسية.

وأبدى عبد الفتاح عباس المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا ارتياحه لمستوى اللاعبات اللاتي شاركن في المعسكر، ومدى استيعابهن لأفكار الجهاز الفني وتطبيقها على الوجه المأمول في أرض الملعب.

واختار عبد الفتاح عباس المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا قائمة ضمت كلًا من هانيا عصام، حبيبة عماد، مريم طارق، مي محمد، هاجر وليد، هدى عمرو، تانيا مصطفى، هنا خالد، فرح هشام، حبيبة وليد، نورا خالد، ندى خالد، مي مجدي، ليلى سيف زاهر، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، رودينا عبدالرسول، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد وهنا أبوجبل.