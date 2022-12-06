المغرب أمام إسبانيا والبرتغال تواجه سويسرا.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تُختتم اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني على استاد المدينة التعليمية، كما تلتقي البرتغال مع سويسرا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في المباراتين معًا في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ونستعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس العالم 2022

المغرب X إسبانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA Three HD

البرتغال X سويسرا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة عبر قنوات Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA Three HD، beIN Sports HD 2 Max

الدوري المصري الممتاز

2:45 مساءً.. المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي.. ON Time Sports 1 HD