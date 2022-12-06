شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مواجهات الأهلى والزمالك فى 6 ساعات بالقدم واليد والطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأهلى والزمالك، أمس الاثنين، فى عدة مواجهات رياضية شهدت إثارة وندية بين قطبى الرياضة المصرية على مدار أكثر من 6 ساعات وسط تنافس شريف ورائع من الفريقين فى أكثر من لعبة رياضية وتحديداً كرة القدم على صعيد الناشئين، والفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" والفريق الأول لكرة اليد "رجال".

فريق الأهلى مواليد 2006 فاز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين، على ملعب النادى بمدينة نصر ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية .. سجل ثنائية الأهلى فى شباك الزمالك حسام عادل مهاجم الفريق الأحمر الذى تألق خلال المباراة.

وحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، على حضور المباراة، وتواجد كولر في الملعب برفقة ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق الأول، إلى جانب وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين، وذلك فى ظل اهتمام كولر وجهاز الفريق الأول بمتابعة مباريات الناشئين.

كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى على الزمالك بنتيجة 1/3 ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

وفي كرة اليد فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 20-19 فى المباراة التى أقيمت أمس الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، فى إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دورى المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلى بنتيجة 13-10.