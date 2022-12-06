شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ16 بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر "رجال"، والذى يقام يوم 8 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الاتصالات مع سموحة، والطيران مع أصحاب الجياد، بينما يلتقى الجيش مع الجزيرة، والزمالك مع هليوبوليس، وبتروجت مع الشمس، على أن يلتقى القناة مع التأمين، وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

كما تقرر إقامة مباريات دور الـ8 يوم 12 من الشهر نفسه.

فيما يبدأ النادى الأهلى مبارياته من دور ربع النهائى، حيث يلتقى مع الفائز من الطيران وأصحاب الجياد.

يذكر أن الأهلى توج بدورى مرتبط السلة "رجال وسيدات" على حساب الاتحاد السكندرى وسبورتنج على الترتيب.