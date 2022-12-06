شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يبدأ التأهيل للتعافى من جزع الرباط الداخلى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الثلاثاء، طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة على هامش مران المارد الأحمر استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد الأربعاء على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستمر البرنامج التأهيلى لطاهر محمد طاهر قرابة الثلاثة أسابيع قبل أن يعود اللاعب للظهور فى التدريبات الجماعية لفريقه.

واستعاد طاهر محمد طاهر بريقه داخل القلعة الحمراء منذ تولى السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر المسئولية الفنية للفريق بعدما اعتمد بشكل أساسى على اللاعب، الذى أثبت تألقاً وحضوراً قوياً فى المباريات الأخيرة للأهلى، قبل التعرض للإصابة الأخيرة.

وإجمالا شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 82 مباراة بإجمالى 4398 دقيقة بكل البطولات سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 9 أهداف وتلقى 10 كروت صفراء وحصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة، وتوج طاهر مع المارد الأحمر على دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلى مرة وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.