شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية اليوم فى ثامن جولات دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء لقاءات قوية فى إطار الجولة الثامنة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز والمرتبط للموسم المحلى 2022 / 2023 على صعيد المجموعات الأربعة.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من دلفى مع الإعلاميين وإيسترن كومبانى مع المنيا وسموحة مع الزمالك، بينما يلتقى فى المجموعة الثانية سبورتنج مع الصيد و الزهور مع 6 أكتوبر والطيران مع الاتحاد السكندرى.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات بين كل من الترسانة مع بنها ومصر للبترول مع الإسكندرية للبترول وبتروجت مع الأهلى، فيما يتقابل جزيرة الورد مع القناة والشمس مع الداخلية وهليوبوليس مع طلائع الجيش بالمجموعة الرابعة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.