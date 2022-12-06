إيقاف ناصر منسى لاعب البنك الأهلى مباراة واحدة بعد طرده أمام إنبى

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف ناصر منسى لاعب البنك الأهلى مباراة واحدة، بعد الطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى الدقيقة 54 فى مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة الخامسة من عمر الدورى العام.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيره ضد الهاني سليمان حارس سموحة فى المباراة الأخيرة بالدورى، مع التنبيه بتغليظ العقوبة حال التكرار .

في سياق متصل قررات رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى الكلية الحربية بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

وكشف عامر حسين، المشرف على المسابقات، لليوم السابع، أن قرار الرابطة بنقل المباراة بناءً على رغبة محمد يوسف المدير الفنى للطلائع، الذى طلب نقل مباراتى الأهلى والزمالك إلى الكلية الحربية، وتم الحصول على الموافقات ونقل المباراتين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.