الامارات | دبي وأبوظبي الوجهة المثالية لستة أندية عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي للمرة الأولى بطولة "كأس التحدي" على إستاد آل نهيان، الأحد 11 ديسمبر والذي يجمع بين تشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيين.



وصلت أمس بعثة نادي تشيلسي إلى العاصمة أبوظبي استعداداً لمواجهة أستون فيلا، حيث سيكون التواجد في أبوظبي فرصة مثالية للفريقين لختام المعسكرات التدريبية قبل استئناف الدوري الإنجليزي في أعقاب ختام مباريات كأس العالم.



كما تواصل مدينة دبي استعداداتها لاستضافة منافسات "كأس سوبر دبي"، الذي يجمع 4 فرق أوروبية هي آرسنال وليفربول الإنجليزيين وإي سي ميلان الإيطالي، وأولمبيك ليون الفرنسي.



وكانت بعثة آرسنال الإنجليزي قد وصلت الإثنين، إلى مدينة دبي، فيما وصلت الثلاثاء، بعثة أولمبيك ليون الفرنسي، على أن يستمر توافد بقية الفرق استعداداً لخوض مباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر الجاري على استاد آل مكتوم.



وكانت الإمارات الوجهة المثالية أيضاً للعديد من المنتخبات قبل انطلاقة كأس العالم الشهر الماضي، حيث استضافت عدداً من الفرق المشاركة في العرس العالمي، من أبرزها منتخب الأرجنتين الذي تدرب على ملعب نادي الوحدة وخاض مواجهة ودية مع منتخب الإمارات على إستاد محمد بن زايد، كما أقامت منتخبات الأوروغواي وألمانيا وسويسرا والسعودية وغانا واليابان معسكراتها الإعدادية الأخيرة قبل المشاركة في المونديال في كل من أبوظبي ودبي أيضاً.