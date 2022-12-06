موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى، مساء غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية، بعد نقل المباراة من استاد برج العرب بناء على طلب محمد يوسف المدير الفنى للطلائع.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوى

تنطلق مباراة الزمالك والطلائع فى السابعة مساء غد الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

فيريرا يخصص حصة تدريبية للتسديد على المرمى

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص حصة تدريبة للاعبى الفريق من أجل تطوير جانب التسديد على المرمى، خاصة التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ومنح فيريرا لاعبيه تعليمات خاصة حول كيفية التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، حتى يستفيد الفريق بجميع الفرص التى تتاح لهم، وإنهاء الهجمات بشكل متقن.