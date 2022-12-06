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موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة يشغل الملايين من جماهير المارد الأحمر فى كل مكان، خاصة أن مواجهة الغزل ستكون إحدى أهم محطات الأهلى لاستعادة لقب الدورى الممتاز.

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موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة

يلتقى الأهلى مع غزل المحلة فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، باستاد المحلة فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

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الأهلى يختتم اليوم استعداداته للمحلة

ويختتم الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد الأربعاء، باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

 

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الأهلى يبحث عن الفوز الخامس توالياً

ويبحث الأهلى عن خامس انتصاراته فى الدورى بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى ‏‏12 نقطة من الفوز فى أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.

 

وتحدث كولر مع لاعبى الأهلى عن ضرورة عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التى تُكلّف الفريق كثيراً بجانب الاهتمام باللعب الجماعى والابتعاد عن الأنانية التي تظهر في أداء بعض اللاعبين، كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح أمام مرمى المنافس لأن الفريق يُهدر الكثير من الفرص، وتضمنت نصائح كولر للاعبي الأهلي عدم التراخي والتراجع بعد تسجيل هدف لأن هذا يمنح الخصم الفرصة للاستحواذ والجرأة لتشكيل هجمات على مرمى الفريق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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