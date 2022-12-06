شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة عرض سيلتيك الأسكتلندى للتعاقد مع محمد مجدى أفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى لا يملك عروض احتراف أوروبية سواء من نادى سيلتيك الأسكتلندى أو غيره.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سيلتيك الأسكتلندى لم يدخل فى مفاوضات من قريب أو بعيد مع مجدى أفشة نجم الأهلى، واللاعب مستمر مع الأهلى ولا يملك أى عروض احتراف أوروبية".

وعن فريق الأهلى علق شوبير: "الأهلى سيتدرب اليوم فى الثانية عشرة ظهراً ثم يتوجه لكفر الشيخ لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة غزل المحلة".

وتابع شوبير "قد يكون لحسين الشحات دور فى مباراة غزل المحلة، وحمدى فتحى يعانى من نزلة برد وأجرى مسحة جاءت نتيجتها سلبية ولو شارك فى مران اليوم سيبدأ التشكيل الأساسى غداً مع ديانج فى وسط الملعب ولو لم يشارك سوف يُستبعد من المباراة".