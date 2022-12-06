جاريدو يضع برنامجا بدنيا لتجهيز فراس شواط بعد وصول البطاقة المؤقتة

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القاهرة - سامية سيد - وضع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا للتونسى فراس شواط لاعب الفريق لتجهيزه للمباريات المقبلة بعد وصول بطاقته الدولية المؤقتة.

وغاب فراس شواط عن المشاركة مع الإسماعيلى منذ بداية الموسم بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.

وخاطب النادى الإسماعيلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لاستخراج بطاقة مؤقتة للاعب، بعدما رفض الصفاقسى التونسى إرسال البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى له المشاركة فى المباريات لكن دون جدوى.

وانضم فراس شواط لصفوف الإسماعيلى هذا الصيف بعدما فسخ تعاقده مع الصفاقسى من جانب واحد، علمًا بأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادى التونسى حتى 2024.

ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج فى كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.

وسبق للمهاجم التونسى اللعب لنادى الصفاقسى وأبها السعودى، حيث خاض 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر، وعلى الصعيد الدولى لعب لمنتخب تونس 10 مباريات، سجل خلالها هدفين.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.